وفور مغادرته أديس أبابا، أشارت مصادر إثيوبية إلى أن آبي أحمد يعتزم تقديم حلول على أرض الواقع بعد أن وصلت كل المحاولات الإقليمية والدولية إلى طريق مسدود.

ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي وفد وزاري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع نظرائهم في الجانب السوداني بغرض تطوير وترقية التعاون في مختلف المجالات بين السودان وإثيوبيا.

ورحب البرهان بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، مشيراً للروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين.

من جانبه، أعرب آبي أحمد عن سعادته بزيارة السودان، مبيناً أن بلاده تنظر بعين الاعتبار لعلاقتها مع السودان ولعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وركزت المباحثات بين الجانبين على ضرورة ترقية وتطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.