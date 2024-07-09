وتكثفت جهود الوساطة القطرية والمصرية المدعومة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وواصلت الدبابات الإسرائيلية، الثلاثاء، توغلها في بعض أحياء مدينة غزة، ومنها الشجاعية والصبرة وتل الهوى، حيث أفاد سكانأمس بوقوع بعض من أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب.

وعقب أوامر إخلاء إسرائيلية اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم في مدينة غزة شمال القطاع والتوجه غربا نحو ساحل البحر المتوسط​​وجنوبا.

نقطة الصفر

ونقلت حماس عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قوله، الإثنين، إن الهجوم من شأنه أن "يعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر".

وذكر الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أنهما اشتبكا مع القوات الإسرائيلية في تل الهوى بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المورتر وأوقعا خسائر بشرية بينها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يواصل عملياته في مدينة غزة بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود حماس والجهاد الإسلامي في المنطقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات المقاتلين وعثرت على أسلحة كثيرة.

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 6 أشخاص في منزل بمدينة غزة، كما قُتل 9 آخرون في غارة منفصلة على منزلين في النصيرات ودير البلح بوسط القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الواقعة بجنوب القطاع أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين.