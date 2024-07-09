وقال عامر بعلوشة، صديق الناشط، إن أكثر من 20 رجلا ملثما هاجموه، عندما تدخل المارة، أطلق المهاجمون أعيرة نارية في الهواء وقالوا إنهم من الأمن الداخلي لحماس.

ولم تعلق حماس على الحادث حتى الآن.

وساعد عابد في تنظيم الاحتجاجات في عام 2019 بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.

وتواجه الحركة الكثير من الأصوات المعارضة من داخل القطاع، حيث يرى البعض أنها كلفت الغزيين فاتورة باهضة للغاية عقب هجوم 7 أكتوبر.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل القطاع ما يعمق سوق الأوضاع المعيشية والصحية أكثر.