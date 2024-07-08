وأضاف بزشكيان في أول رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله، منذ فوزه في الانتخابات: "إيران تدعم دائما مقاومة شعوب المنطقة للنظام الصهيوني غير الشرعي".

وتشير هذه التصريحات إلى عدم وجود تغيير في سياسات الحكومة المقبلة الخارجية، في ظل حكم بزشكيان المعتدل نسبيا الذي هزم منافسه سعيد جليلي، وهو من غلاة المحافظين، في جولة الإعادة في انتخابات الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله: "أنا على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا النظام بمواصلة سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المضطهد ودول أخرى في المنطقة".

ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، التي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة".

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تصريحات بزشكيان.