وكشف الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، أن حزبا يمينيا بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان ووزير الداخلية السابق جدعون ساعر، سيفوز بالانتخابات إذا أجريت اليوم، ويحصل على 32 مقعدا في الكنيست.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة بيني غانتس سيحصل على 25 مقعدا، في حين سيحصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 21 مقعدا.

وفي المقابل، سيحصل حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد على 13 مقعدا.

ووفقا للاستطلاع، سيحصل التحالف بين حزبي "العمل" و"ميرتس" بقيادة يائير جولان على 9 مقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الاستطلاع، فإن حزب ساعر لن يجتاز نسبة الحسم الانتخابية إذا خاض الانتخابات بمفرده.

كما كشف الاستطلاع أن كتلة معارضي نتنياهو ستحصل على 63 مقعدا، من دون أصوات حزب "الجبهة والتغيير".

وستخصص لكتلة أنصار نتنياهو على 53 مقعدا.

ولن يضيف التحالف بين حزب "الوحدة الوطنية" و"يش عتيد" مقاعد لأي من الحزبين، اللذين سيحصلان معا على 21 مقعدا.

كما حاول الاستطلاع تحديد مقياس الدعم الشعبي لصفقة الرهائن المقترحة مع حماس، ووفقا للنتائج، إذ تحظى الصفقة المقترحة بدعم أغلبية 58 بالمئة من الجمهور.

وعارض الصفقة 23 بالمئة، بينما أجاب 19 بالمئة بأنهم لا يعرفون.