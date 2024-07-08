نشبت مشاجرة داخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بين اثنين من أشقاء رهينتين محتجزين في قطاع غزة، أحدهما يدعم مقترح وقف الحرب والآخر يعارضه.
وأخرج أمن الكنيست شقيق الرهينة إيتسيك إلغارات بالقوة من لجنة الدستور والقانون والعدالة، بعد أن قاطع شقيق رهينة آخر هو عمري ميران، كان يرفض علنا صفقة رهائن أخرى مع حركة حماس.
وقال بوعز ميران، الذي اختطف شقيقه عمري في 7 أكتوبر، للجنة، إن "صفقة متهورة لا يمكن أن تتم"، بينما اعترض داني إلغارات على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأمر عضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روثمان بإخراج إلغارات، الذي رفض التحرك وقال بصوت عال إنه لن يغادر القاعة.
لكن مقاطع فيديو لاحقة أظهرت إخراج إلغارات إلى خارج القاعة بالقوة، وتم تصويره بعد ذلك وهو يتلقى رعاية طبية بينما كان مستلقيا على وجهه في أحد ممرات الكنيست.
مفاوضات مستمرة
- من المتوقع أن تستأنف المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا الأسبوع، في حين يقول العديد من المسؤولين إن الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر ساهم على الأرجح في دفع حركة حماس إلى تخفيف مطالبها.
- يبدو أن حماس تخلت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مطلبها الذي طال أمده، بأن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب تماما في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
- أثار هذا التحول المفاجئ آمالا جديدة في إحراز تقدم في المفاوضات التي تتم بوساطة دولية.
- الأحد تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الضغط العسكري "هو ما دفع حماس للدخول في المفاوضات".
- قال مكتب نتنياهو إن فريقا من المفاوضين الإسرائيليين سيستأنف المحادثات هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار مع حماس، مما يشير إلى تقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
- لكنه أضاف أنه "ما تزال هناك فجوات بين الطرفين".