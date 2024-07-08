أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني بالقاهرة أن "شهداء الوكالة ضحَّوا بأرواحهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بإيجاد أي بديل عنها في القطاع.