وحسبما ذكرت المصادر فإن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كذلك قتلت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عندما شن مقاتلون بقيادة حماس، هجوما على جنوب إسرائيل.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت نحو 250 رهينة في ذلك اليوم.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 38153 فلسطينيا وحولت القطاع الساحلي إلى حطام.