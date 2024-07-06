وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي قد نفذ بصاروخ أطقته مسيرة على سيارة عند مفترق بلدة شعث بمنطقة البقاع.

وكشفت أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية هو عضو في حزب الله اللبناني يدعى ميثم العطار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال استهدفت مهندسا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في لبنان.

وتصاعدت حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل في الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

ومنذ بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

ويقول حزب الله، حليف حماس، إن هجماته تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.