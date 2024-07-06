وقالت ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود الكثير من الجرحى في حالات خطيرة.

وأضاف في بيان أن الهجوم على المدرسة يعني أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وتعرض مخيم النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة، لقصف إسرائيلي مكثف اليوم السبت.

وأدت غارة جوية في وقت سابق على منزل في المخيم إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين آخرين، وفقا لما قاله مسعفون.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.