ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لرؤيتهم حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وسُبل مُعالجته، وطبيعة الاحتياجات الإنسانية المطلوبة للمُتضررين في شتى أنحاء السودان، بحسب ما ذكر مراسلنا.

وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي: