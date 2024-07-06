وأوضح المصدر، وفقا لوكالة رويترز، أن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل ينص على أن تبدأ محادثات إطلاق الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ومن بينهم الجنود والرجال المتبقين، خلال فترة 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر إن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.