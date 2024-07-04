فقد قال مسؤول أميركي بارز، الخميس، إن "حماس تبنت تعديلا كبيرا للغاية في موقفها من الاتفاق المقترح".

واعتبر المسؤول أن "رد حماس يحرك العملية للأمام، وقد يوفر الأساس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

وقال لصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحماس خلال اتصال هاتفي مدته 30 دقيقة.

كما قال: "واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن"، مرجحا أن تعقد المفاوضات في الدوحة بمشاركة وفد أميركي.

وأوضح المسؤول أن "هناك عملا كبيرا يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق"، متحدثا عن "قضايا عالقة".