وقتل ضابط إسرائيلي بصاروخ أطلقه حزب الله، في خضم هجوم كبير شنه الحزب من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل رائد احتياط يدعى إيتاي جاليا (38 عاما)، وهو نائب قائد سرية في الوحدة 8679 التابعة للواء المدرع الاحتياطي "يفتاح".

وفي غزة، أعلن الجيش أن الجندي إيال ميمران قتل في معارك بحي الشجاعية، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وشن حزب الله هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، الخميس، وهدد بضرب أهداف جديدة ردا على مقتل أحد كبار قادته، في أحدث تصعيد للعنف بالصراع المتفاقم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويحتدم الصراع تدريجيا منذ شهور بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل، بالتوازي مع حرب غزة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب واسعة يقول الجانبان إنهما يرغبان في تجنبها ويعمل دبلوماسيون على تفاديها.

وقال حزب الله إنه أطلق أكثر من 200 صاروخ وسربا من الطائرات المسيّرة على 10 مواقع عسكرية إسرائيلية، الخميس، ردا على مقتل محمد ناصر، أحد كبار قادة الحزب، الأربعاء.

وناصر من أكبر قيادات حزب الله الذين قتلتهم إسرائيل خلال الصراع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو "200 قذيفة وأكثر من 20 هدفا جويا مشتبها به، وهي تعبر من لبنان إلى إسرائيل"، واعترضت الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية عددا منها.

وأوضح أنه ضرب منصات إطلاق صواريخ جنوبي لبنان، واعترض عددا من القذائف، وأضاف أن بعض الطائرات المسيّرة وشظايا الصواريخ الاعتراضية تسببت في إشعال حرائق.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي "قصف منشآت عسكرية لحزب الله" في منطقتي راميا وحولا، وهما قريتان جنوبي لبنان.