وقال الحزب في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مقاتلونا بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن". ‏

وكانت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أفادت بإطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات من لبنان باتجاه أهداف في شمال إسرائيل .

ولفتت إلى سماع دوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل استمر لنصف ساعة، مشيرة إلى استنفار جوي إسرائيلي لمطاردة مسيرات حزب الله.

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت"، اندلعت حرائق عديدة في مناطق مفتوحة في هضبة الجولان والجليل الأعلى إثر وابل الصواريخ المتواصل من لبنان.

ومنذ بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.