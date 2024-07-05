وجاء في بيان للرئاسة السورية، أنها "تنعي المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم (الجمعة) إثر تعرضها لحادث سير أليم".

وأضاف البيان: "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة".

وختم: "رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها".

من هي لونا الشبل؟