وقال باسيل "نرفض الربط اللامحدود بين جبهتي غزة ولبنان لأن ذلك يزيد النزاع والصراع".

وأوضح رئيس "التيار الوطني الحر" أن يحيى السنوار (زعيم حركة حماس) "هو من فتح الحرب مع إسرائيل، وهو من يتخذ القرار بشأن إنهائها في فلسطين".

وأضاف باسيل: "موقفنا في التيار قائم على شيء بديهي يتمثل بمصلحة لبنان أولا".

وتابع قائلا: "نحن ضد ربط جبهة لبنان بغزة لأنه لا يمكننا أن نقوم بذلك بناء على قرار بيد السنوار. لا نريد حربا لم نقررها، لندفع ثمنها باقتصادنا وأرواحنا وممتلكاتنا".

فرضية الحرب الشاملة

أكد باسيل أن إسرائيل "عاجزة عسكريا وسياسيا وشعبيا عن شن حرب شاملة"، مضيفا أنها تحاول "الترويج لاحتمالية الحرب الشاملة لتؤذي لبنان".

ونفى باسيل أن تقدم إسرائيل على حرب شاملة، ولفت إلى أن التيار طلب من الدولة اللبنانية العمل على المطالبة بقرار دولي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية.

وأشار باسيل إلى وجود قضايا رئيسية محل خلاف مع إسرائيل أبرزها قضية الاعتداءات التي كانت موجودة حتى قبل التصعيد، والحيلولة دون السماح للبنان باستغلال ثرواته.