وقال باسيل في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية": "نؤمن بضرورة الحوار مع الفرقاء الداخليين لإيجاد حلول لمشروع الدولة في لبنان".

وأضاف: "لدينا خلاف مع حزب الله حول مفهوم الدولة وكيفية إدارتها".

وأوضح: "نتفق مع حزب الله بشأن العداء لإسرائيل وتحقيق التوازن على الحدود".

لكنه شدد على رفض "مبدأ تعارض المقاومة مع الدولة"، مشيرا إلى "الإيمان بتكامل الاثنين معا".

وتابع باسيل قائلا: "هناك أطراف عدة ترفض تسليح الجيش اللبناني خوفا على إسرائيل".

وأشار إلى دعمه لأي "مؤتمرات أو مبادرات تدعو لمساندة الجيش اللبناني".

واعتبر أن الجيش اللبناني "يجب أن يكون نقطة الدفاع الرسمية عن البلاد مع الاستفادة من المقاومة. ندعم المقاومة مقابل إسرائيل، لكن التوازنات في الداخل اللبناني تحكمنا".

الانتخابات والمرشح الرئاسي

مع اختلاف سياسي واضح مع "حزب الله" منذ فترة حول الانتخابات الرئاسية، واعتبار كثيرين أن الخلاف بدأ في اليوم الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، علّق باسيل على أسباب هذا الخلاف قائلا: "حزب الله خرق الشراكة معنا في نهاية عهد الرئيس ميشال عون".

وبيّن باسيل أن "الثنائي الشيعي رفض الموافقة على مرشحنا للرئاسة جهاد أزعور".

وحول مواصفات الرئيس القادم، قال باسيل: "رئيس الجمهورية يجب أن تكون علاقاته جيدة مع كل المكونات".

واسترسل قائلا: "دعونا للتوافق على عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية لئلا نفرض شخصا بعينه".

واختتم حديثه بالقول: "إذا عجزنا عن التوافق على رئيس للجمهورية فسنحتكم للدستور".