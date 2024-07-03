ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم "إرهابي" مشتبه به، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده".

ويقع مركز التسوق في كرميئيل بشمال إسرائيل.

وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية بشأن "عملية الطعن في كرمئيل" جاء فيه: "ورد هذا الصباح بلاغ حول عملية طعن مشبوهة في مركز تجاري في كرمئيل، أصيب خلالها رجلان".

وأضاف: "تم تحييد منفذ العملية، الذي لم تعرف هويته بعد، وإعلان وفاته في مكان الحادث".

وتابع: "وصلت قوات كبيرة من منطقة الشمال إلى مكان الحادث وبدأت في جمع النتائج وعمليات أخرى لمنع تقديم المساعدة للمنفذ".

وأوضح البيان: "قام قائد المنطقة، بتقييم الوضع في مكان الحادث خلال الدقائق القليلة الماضية".