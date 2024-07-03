ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها.

وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

عدنان فنجري وزيرا للعدل

سامح الحفني وزيرا للطيران

شريف الشربيني وزيرا للإسكان

أحمد كجوك وزيرا للمالية

شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

محمد جبران وزيرا للعمل

أحمد هنو وزيرا للثقافة

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار

محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي

هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري

كما تقرر تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات

مارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن

عمرو محمد قنديل نائبا لوزير الصحة

محمد ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

شريف الكيلاني نائبا لوزير المالية

نهاد شاهين نائبا لوزير النقل

ماجد عبدالحميد نائبا لوزير النقل

يمنى البحار نائبا لوزير السياحة والآثار

وجدي عبدالحكيم نائبا لوزير النقل

منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدني

غادة مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات

رأفت عبدالعزيز فهمي نائبا لوزير الاتصالات

سيد إسماعيل علي نائبا لوزير الإسكان

مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة

أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

وليد حسين أبو المجد نائبا لوزير التموين

وفي السياق، تم إعلان تعيين عدد من المحافظين الجدد ونوابهم