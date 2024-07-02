وأضاف البرهان لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "موقفنا واضح وهو عدم التفاوض مع عدو ينتهك وينهب المواطنين كل يوم وكذلك لن نتفاوض مع من يدعم هذا العدو" .

وأكد أن "كل الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة عدا فئة ضالة".

ووجه البرهان من أمدرمان رسالة إلى الوسطاء، مفادها "حث الميليشيات على الخروج من منازل المواطنين، هذه البلاد لن تسعنا مستقبلا، إما نحن أو هم".

وقال البرهان إن التزامه أمام الشعب السوداني يكمن في "أن نسلمه الوطن خاليا من التمرد أو نفنى جميعا كقوات مسلحة".

وأشار قائد الجيش السوداني إلى إن الجيش "قد يخسر معركة لكنه لن يخسر الحرب، كما شدد على إن الجيش هم "دعاة سلام" ولا يرغبون في الحرب، لكنهم لن يفاوضوا بشكل مهين".