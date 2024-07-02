أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37925 على الأقل.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة 25 قتيلا حتى صباح الثلاثاء.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ 87141 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أشارت إلى إن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 25 قتيلا، و81 جريحا.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.