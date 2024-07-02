وأوضحت الوزارة في بيان أنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة 25 قتيلا حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ 87141 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أشارت إلى إن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 25 قتيلا، و81 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.