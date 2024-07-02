وفي بيان نشرته المحافظة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أفاد محافظ أسيوط بانتهاء جهود رفع أنقاض منزل كان مكوناً من 3 طوابق تعرض للانهيار بمنطقة حي شرق، وباستمرار عمل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة وإخلاء المتضرر منها، حفاظاً على حياة المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن جهود رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين وانتشال الجثث تواصلت على مدار 24 ساعة، وأنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

وفي وقت سابق من الاثنين، قرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة، لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظاً على أرواح قاطنيها، كما تمت معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها وإخلاء المتضرر منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.