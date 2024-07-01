وأفادت المصادر، إن قوات ألوية العمالقة، تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي في محور سقم بجبهة حيْس جنوبي محافظة الحديدة، وحاولت المليشيات التقدم نحو مواقعها، مستخدمة صواريخ غراد وقذائف مدفعية لتغطية هجومها.

وأكدت المصادر إن قوات العمالقة، أحبطت الهجوم المباغت، فيما نقلت مصابيها إلى عدد من مستشفيات الحديدة وتحويلهم لعدن لإكمال العلاج.