علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تقارير ومقاطع فيديو أشارت إلى أن حركة حماس تستعيد قوتها، وتجند مئات المقاتلين في قطاع غزة.
وقال غالانت أثناء تفقد القوات الإسرائيلية في رفح، الأحد، إن "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي، بينما نصل إلى أماكن لم نحلم أبدا بالوصول إليها".
وأضاف غالانت: "سنستمر حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها".
وكان تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، كشف أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.
وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش في حي الشجاعية شمالي غزة أظهر أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".
وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".
كما أظهر مقطع فيديو نشرته حماس أنها لا تزال تصنع الأسلحة حتى الآن.
إسرائيل تصر.. وحماس ترد
- في وقت سابق من الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة على موقفه، بأنه "لا بديل عن تحقيق النصر في الحرب على حركة حماس".
- قال نتنياهو: "قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وأماكن أخرى في قطاع غزة، يتم القضاء على عشرات الإرهابيين يوميا. هذه معركة صعبة تدور فوق الأرض، وأحيانا بالأيدي، وتحت الأرض أيضا".
- أضاف: "ملتزمون بالقتال حتى تحقيق كامل أهدافنا: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن، وضمان ألا تمثل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، وإعادة سكاننا في الجنوب والشمال إلى منازلهم بأمان".
- وبعد ساعات من تصريحات نتنياهو، نشر الجناح المسلح لحركة حماس مقطعا مصورا، يظهر فيه ما يبدو أنها عملية لصنع أسلحة.
- أظهر المقطع، الذي لم يتسن التحقق من صحته، مقاتلين يعدون رؤوسا حربية لصواريخ مضادة للدبابات.
- كان في الخلفية شاشة تلفزيون كبيرة تعرض أحداثا جارية، في إشارة إلى أن التسجيل حديث.
- ظهرت في نهاية المقطع عبارة تشير لاستمرار استعداد مقاتلي الحركة.