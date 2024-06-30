رغم تعرض الحركة لحرب عنيفة على مدار أكثر 8 أشهر، يبدو أن حماس لا تزال قادرة على ترتيب أوراقها في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
فقد كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.
وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش في حي الشجاعية في غزة أظهر أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".
وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".
وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهات العسكرية الأخيرة في الشجاعية، أكدت أن حركة حماس استعادت عافيتها في مدينة غزة.
وأوضحت أن "هذا الأمر لم يتجل فقط عسكريا، بل إن الحركة تمكنت من إعادة دفع الرواتب لنشطائها".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أمر سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، الخميس، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
ويصر قادة إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حركة حماس في قطاع غزة.
ماذا يحدث في الشجاعية؟
- قال سكان في غزة إن القوات الإسرائيلية واصلت الأحد تقدمها في حي الشجاعية.
- أضاف السكان أن الدبابات الإسرائيلية، التي عادت مجددا إلى الشجاعية منذ 4 أيام، أطلقت قذائفها على عدة منازل، مما جعل الأسر محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة.
- قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن قواته في الشجاعية قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من المسلحين، وعثرت على أسلحة وقصفت بنية تحتية عسكرية.
- السبت أعلن الجيش مقتل جنديين إسرائيليين شمالي قطاع غزة.
- ذكرت حركتا حماس والجهاد أن قتالا عنيفا دار في حي الشجاعية بمدينة غزة، وأن مقاتليهما أطلقوا الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المورتر على القوات الإسرائيلية هناك.