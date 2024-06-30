فقد كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.

وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش في حي الشجاعية في غزة أظهر أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".

وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهات العسكرية الأخيرة في الشجاعية، أكدت أن حركة حماس استعادت عافيتها في مدينة غزة.

وأوضحت أن "هذا الأمر لم يتجل فقط عسكريا، بل إن الحركة تمكنت من إعادة دفع الرواتب لنشطائها".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أمر سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، الخميس، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ويصر قادة إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حركة حماس في قطاع غزة.

ماذا يحدث في الشجاعية؟