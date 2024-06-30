وأضاف السكان أن الدبابات الإسرائيلية، التي عادت مجددا إلى الشجاعية منذ أربعة أيام، أطلقت قذائفها على عدة منازل مما جعل الأسر محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في الشجاعية قتلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عددا من المسلحين الفلسطينيين وعثرت على أسلحة وقصفت بنية تحتية عسكرية.

وكان الجيش أعلن، السبت، مقتل جنديين إسرائيليين بشمال قطاع غزة.

وذكر الجناح المسلح لحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي أن قتالا عنيفا دار في حي الشجاعية بمدينة غزة وكذلك في مدينة رفح وأن مقاتليهما أطلقوا الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المورتر على القوات الإسرائيلية هناك.

قتلى في رفح

في رفح القريبة من الحدود المصرية، توغلت الدبابات الإسرائيلية داخل عدة أحياء في شرق المدينة وغربها ووسطها، وقال مسعفون إن 6 أشخاص قُتلوا في هجوم إسرائيلي على منزل في حي الشابورة في قلب المدينة.

ونُقلت الجثث الست لأفراد من عائلة زعرب إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس القريبة.

وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي أحرق مسجد العودة في وسط رفح، وهو أحد أشهر مساجد المدينة.

وتقول إسرائيل إن عمليات جيشها في رفح هدفها القضاء على آخرالكتائب المتبقية من حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن قواته تواصل العمليات "الدقيقة والمستندة إلى معلومات مخابرات" في رفح وقتلت عدة مسلحين في مواجهات مختلفة ودمرت أنفاقا.