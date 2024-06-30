وقال مدير مركز الجليل الطبي مسعد برهوم، ومدير مستشفى زيف سلمان الزرقا، وكلاهما شمالي إسرائيل، إن المستشفيات جمعت ما يكفي من الإمدادات للعمل كـ"جزر منفصلة" لعدة أيام، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وطلب الزرقا من الموظفين "الاستعداد للوصول بسرعة إلى المستشفى، وإحضار الأغراض الشخصية الأساسية من أجل إقامة طويلة".

كما قال برهوم: "كان مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفعا منذ 9 أشهر تقريبا، لكن يبدو الآن أننا سنحتاج إلى رفعه أكثر".

وتأتي هذه التحركات مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وتخشى قوى غربية، على رأسها الولايات المتحدة، اندلاع حرب إقليمية تجر دولا أخرى إليها، سيصعب السيطرة عليها.

وأدى العنف المستمر منذ أكثر من 8 أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.