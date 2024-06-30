وأسفرت الضربة الإسرائيلية عن تدمير كامل للمنزل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضرب البنية التحتية والهيكل العسكري لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين في جنوب لبنان، وذلك خلال عملية ليلية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أن "قوات الفرقة 91 رصدت في وقت سابق، الأحد، أحد عناصر حزب الله يدخل إلى مبنى عسكري به عناصر أخرى من الحزب في منطقة حولا، وبعد وقت قصير من عملية الرصد قصفت طائرات إسرائيلية المبنى".

وأضاف أنه "رصد عنصرا آخر في مبنى تابع لحزب الله في منطقة قرية كفركلا، وبعج وهلة وتم قصف المبنى".

ومنذ بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدى العنف المستمر منذ أكثر من 8 أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.