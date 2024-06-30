وأضاف السيسي في تدوينة على "إكس"، بمناسبة ذكرى 30 يونيو: "المصريون يضربون اليوم أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك وتحويل الأزمات إلى فرص".

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وتابع: "تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات، فمنذ 11 عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وختم السيسي تدوينته بالقول: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".