وقالت السفارة السعودية لدى لبنان في بيان، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".

وأضاف البيان: "تحث السفارة المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتنوه بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ".

وتتزايد المخاوف من إمكانية تطور التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل إلى حرب، لا سيما مع فشل مقترحات وقف حرب غزة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد قال السبت، "نحن في حالة حرب، والتهديدات التي نتعرض لها ما هي إلا نوع من الحرب النفسية".

وأضاف أن "التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمرة بسبب العدوان الاسرائيلي".

ومنذ شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدى العنف المستمر منذ أكثر من 8 أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.