وحسب الفيديو، يظهر 3 ملثمين يحاولون تحطيم باب ونوافذ المنزل مستخدمين عصيا وحجارة على ما يبدو، كما أقدموا على قلب قطع أثاث خارجه.

وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية التي نشرت اللقطات، إن المستوطنين استهدفوا المنزل ذاته في اليوم السابق.

و"لم تفعل قوات الأمن الإسرائيلية أي شيء لإلقاء القبض على المشتبه بهم"، وفق المنظمة.

وتغض إسرائيل الطرف عن اعتقال ومحاكمة المستوطنين العنيفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول الغربية في فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد.

والخميس قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة ستوسع بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وقال الوزير الذي يرأس حزبا داعما للمستوطنين في بيان، إن الحكومة تؤيد اقتراحا طرحه بهذا الشأن.

ولم يصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.

والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانونية وفق المجتمع الدولي، بينما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى "روابط تاريخية وتوراتية وسياسية" لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.