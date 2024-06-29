وأوضح المسؤولان أن القنابل شديدة التدمير التي أرسلت إلى إسرائيل كانت من زنة ألفي رطل، بالإضافة إلى الآلاف من صواريخ (هيلفاير)، وذلك منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقما نقلت "رويترز".

وأضاف المسؤولان اللذان ليس من المصرح لهما التحدث علنا أنه بين بداية الحرب في أكتوبر الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.كيه-84) زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير سطح جو دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوا وذخائر أخرى.

وكان مسؤول أميركي قد قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل تم تعليقها في مايو على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وأشار المسؤول إلى أن الأمر نوقش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل.

وذكر مسؤول أميركي كبير يوم الأربعاء أن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.

وعلّق بايدن الشحنة الوحيدة مؤقتا في مايو وسط مخاوف من أنها قد تتسبب في سقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة.