وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: "يوجد 10 (قتلى) وعدد من المصابين جراء الاستهداف لعائلة هنية من بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي الهجوم على الفور.

وقتل نحو 27 فلسطينا في سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في مدينة غزة، خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك في وقت أشار فيه جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن طواقمه بمحافظة غزة تعاملت مع ثلاث استهدافات في مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية حيث جرى انتشال 14 جثة وعددا من الجرحى.

كما أفادت مصادر محلية بوجود تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عناصر من حماس داخل مبنييْن في شمال قطاع غزة.