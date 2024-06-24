وقال فيليب لازاريني المفوض العام للمنظمة إن عمليات النهب والتهريب متفشية في قطاع غزة وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد خلال اجتماع في جنيف للمجلس الاستشاري المكلف بالاشراف على إدارة الوكالة: "انهيار النظام العام يؤدي إلى عمليات نهب وتهريب متفشية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح جدا".

وأضاف: "إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الأونروا وإذا لم نقاوم سيأتي الدور على جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وتتعرض المراكز التابعة للوكالة والتي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين لاستهداف مستمر من الجيش الإسرائيلي.

وشهد، الأحد، مقتل 8 فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب المهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، ويستخدم لتوزيع المساعدات.