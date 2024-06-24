وقالت الوكالة نقلا عن مصادر طبية، إنه منتصف الليلة، قتل فلسطينيان أحدهما مدير الإسعاف والطوارئ في غزة هاني الجعفراوي، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في قصف لطائرات إسرائيلية على عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى شنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كذلك شهدت مناطق متفرقة من خان يونس إطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين، كما تم نسف مبان سكنية في الحي السعودي غرب رفح.

وكان شهود فلسطينيون قد قالوا إن ثمانية فلسطينيين قتلوا الأحد في غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب قرب مدينة غزة يستخدم لتوزيع المساعدات، بينما واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء حرب إسرائيل على غزة، تركز القوات في تقدمها على منطقتين لم تسيطر عليهما بعد، وهما رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في الوسط.

وبدأت الحملة البرية والجوية الإسرائيلية في غزة عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمستمر أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 37600 فلسطيني ودمر معظم أرجاء القطاع.