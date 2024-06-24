جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في طهران.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من 3 أشهر عن إعلان إيران والمملكة العربية السعودية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بمبادرة من الصين.

ورحبت البحرين حينها بالاتفاق وعبرت عن أملها في أن يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

وأشادت البحرين بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.