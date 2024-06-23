وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن هناك عدم شفافية في تناول الصحيفة لتقرير عن تخزين أسلحة في مطار بيروت، مع اعتمادها على معلومات من مصادر غير معروفة.

وكشف الوزير اللبناني أنه سيتم تقديم دعوى قضائية ضد الصحيفة البريطانية.

وقال الوزير إن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات، إلى جانب تعرضه باستمرار لتشويش إسرائيلي.

من جهة أخرى، أشار حمية إلى أن اتحاد النقل الجوي نفى بشكل قاطع المعلومات التي وردت في تقرير "ديلي تلغراف".

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد نقلت عن مصادر داخل مطار بيروت الرئيسي أن حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار.

وأثارت هذه المعلومات المخاوف من أن مطار رفيق الحريري، الذي يقع على بعد أربعة أميال فقط من وسط المدينة، قد يصبح هدفًا عسكريًا رئيسيًا.