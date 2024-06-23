وقال علي محسن إن ما نشر "مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والعاملين فيه الذين كلهم مدنيين والعابرين منه واليه وكلهم مدنيين للخطر".

وحمّل محسن "التلغراف" ومن ينقل عنها ويروج "أضاليلها" كامل المسؤولية عن "سلامتنا نحن العاملون بمطار بيروت بكامل منشآته بمحطة الركاب وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني".

ودعا كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية "للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم"، مضيفا "وغير ذلك نعتبر أن ما تروجه وسائل إعلام مشبوهة تحريض على قتلنا".

وكانت مصادر في الاتحاد الدولي للنقل "إياتا" IATA قالت لصحيفة "النهار" اللبنانية، في وقت سابق اليوم، إن ما ورد في صحيفة "التلغراف" البريطانية حول "’أننا نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة في مطار بيروت ونريد إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات‘، هو غير صحيح، وأن الاتحاد لم يدل بأي تصريح للصحيفة".

وعُلم أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، سيصدر بيانا توضيحيا في هذا الخصوص في وقت لاحق.

وأفادت تقارير بأن علي حمية سيعقد مؤتمرًا صحفيا عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث سيتناول "الافتراءات التي أوردتها صحيفة التلغراف هذا اليوم فيما خص مطار بيروت (رفيق الحريري)، مفنداً مختلف الأكاذيب التي اوردتها تلك الصحيفة".