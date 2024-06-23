وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته "منذ نحو 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحدّ ذاته لم يتغير. وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وفقا لفرانس برس.

وبحسب نتنياهو فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات.. وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين لأسابيع عدة تسريع تسليم شحنات السلاح لكن الوضع لم يتغير".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الكمية الكبيرة من الذخائر الأميركية لم تصل لإسرائيل وبعد شهور من عدم حصول تغيير في هذا الوضع قررت التعبير عن ذلك علنا".

وأكد نتنياهو أنه قبل 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات السلاح الأميركي لإسرائيل.مشيرا إلى أن الخلاف بشأن التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية "سيحل في مستقبل قريب".

وكان نتنياهو، قد كشف مؤخرا أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من غير المعقول أن تحجب واشنطن السلاح والذخيرة عن تل أبيب.

وفي مقطع مصور باللغة الإنجليزية، قال نتنياهو، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه "خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة. وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

تعليق واشنطن

وعلى خلفية تصريحات نتنياهو بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل، وجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن تصريحات نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل "مهينة".

وقال كيربي للصحافيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

واعتبر أن "تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة، وأن تعليقاته بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية كانت غير صحيحة أيضا".

وعلقت الولايات المتحدة في بداية مايو إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وهدد الرئيس الأميركي جو بادين إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".