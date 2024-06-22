وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" أن السيارة المستهدفة تعود لأيمن هاشم الغطمة من بلدة الخيارة في البقاع الغربي، والذي ينتمي لـ"الجماعة الإسلامية" وله تاريخ في العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

من جانبها أعلنت وسائل إعلان لبنانية عن تسجيل قتيلين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة الخيارة.

في المقابل قال القناة 12 الإسرائلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولتي اغتيال في عمق لبنان وغزة في نفس الوقت، لكنه ينتظر التأكد من النتيحة.

وعادت جبهة لبنان إلى الواجهة منذ أسابيع، بعد تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.