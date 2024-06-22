وقالت الخطوط في بيان لها نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" أن إجراءاتها تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها بالعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".

ودعت الوزارة من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارتها بـ"شكل فوري".

وتأتي تحركات الوزارة لإجلاء مواطنيها في وقت تتزايد المخاوف بشكل كبير من تحول المناوشات عبر الحدود بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل إلى حرب شاملة.