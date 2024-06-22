تفصيل، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين مضادين للدروع إطلاقا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله، في بيان السبت، أنه استهدف مبنى للجيش الإسرائيلي في "المنارة" بالجليل الأعلى، مشيرا إلى أن هذا يأتي دعما للشعب الفلسطيني في غزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، وخصوصا بلدة ميس الجبل.

وأشار إلى أنه استهدف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليون في "مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

في الأثناء، تجدد القصف الإسرائيلي، السبت، على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وكانت طائرةً مسيرة استهدفت موقعاً في بلدة "الوزاني"، فيما شهدت بلدتا طلوسة والطيبة قصفا إسرائيليا