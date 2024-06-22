وقالت الوزارة في بيان إنّ 101 شخص قُتلوا وأصيب 169 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنّ 85911 شخصاً أصيبوا في القطاع الفلسطيني، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، منوهة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

واليوم السبت، الـ260 للحرب على غزة، أفاد مراسلنا بمقتل 5 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على الأهالي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الطيران المروحي الإسرائيلي فتح نيرانه على المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر صحية من غزة بأن هناك نقصا حادا في الوقود والإمدادات خاصة في المستشفيات، مشيرة إلى تسجيل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال قطاع غزة.

وقالت إن مؤشرات المجاعة موجودة شمالي قطاع غزة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال.

وقالت "حديثنا عن المجاعة يعني وقوع المزيد من الضحايا خلال الفترة المقبلة".

وأضافت "الاحتلال دمر المنظومة الطبية في القطاع".

وقال المكتب الإعلامي التابع لحماس في غزة: