وأوضحت القناة 12 أنه عثر، صباح اليوم السبت، على مواطن إسرائيلي مصابا بالرصاص داخل سيارته في مدينة قلقيلية.

وبحسب التسجيلات من مكان الحادث، فقد أضرمت النار في سيارته بعد جريمة القتل وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بتفتيش المنطقة.

وأضافت أنه تم نقل جثته القتيل، الذي لم تحدد القناة ما إذا كان مستوطنا أو جنديا، إلى سيارة إسعاف التي كانت تنتظر في مركز البريد 422 القريب.

وقالت إن الشرطة الإسرائيلية تساعد في التحقيق في الحادث الذي لم تتضح ملابساته بعد.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية، وسيرت آلياتها في أماكن عدة، منها: "شارع 22، ومنطقة صوفين".

وقالت "وفا" إن شابا أصيب، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام حي الجابريات في جنين، ومحاصرة منزل.

وأفادت الوكالة بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي، عقب محاصرة قوات الجيش أحد المنازل في الحي، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج، ومنعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المكان.

وكانت قوة خاصة من المستعربين قد تسللوا إلى الحي، بمساندة قوات الجيش، وسط إطلاق الرصاص.