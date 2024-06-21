وكانت الشرطة الإسرائيلية أوضحت أنها قتلت "مسلحين اثنين" بالتعاون مع قوات من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة بالضفة الغربية، الجمعة.

وأضافت أن الرجلين ينتميان إلى "حركة الجهاد"، مؤكدة أنهما فتحا النار على القوات الإسرائيلية أثناء محاولة للقبض عليهما.

ولم تعلن الحركة حتى الآن ما إذا كان القتيلان من أعضائها.

وأظهرت المقاطع قوات إسرائيلية تحاصر سيارة محطمة، بينما يسحب أحد أفراد الأمن جثمان رجل من السيارة إلى الأرض.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية منعت المسعفين المحليين من الوصول إلى السيارة.

وكانت أعمال العنف مرتفعة بالفعل في الضفة الغربية المحتلة قبل الحرب في غزة، لكن زادت حدتها مع تصاعد غارات الجيش الإسرائيلي وأعمال العنف التي يشنها مستوطنون.

وقتلت القوات الإسرائيلية نحو 550 شخصا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، يوم السابع من أكتوبر.