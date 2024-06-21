وكان الجيش الأميركي أعلن الأسبوع الماضي أنه سينقل موقتا الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج عاتية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافة إن جنودا أميركيين "أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة".

وأشار إلى أن قوات إسرائيلية ساعدت في هذه العملية حتى لا يكون هناك جنود أميركيون على الأراضي الفلسطينية.

واستؤنفت عمليات تسليم المساعدات خلال الليل، ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من 4100 طن، وفق رايدر.

وأنجز الجيش الأميركي بناء هذا الرصيف العائم في منتصف شهر مايو، لكنّه ما لبث أن اضطر لنقله في نهاية الشهر نفسه إلى ميناء أشدود لإصلاحه بعد تضرره جراء عاصفة، وبعد إصلاحه، أعيد تثبيته قبالة القطاع الفلسطيني.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في مارس أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.

وتقيّد إسرائيل إيصال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود.