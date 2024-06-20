ولوحت موسكو أكثر من مرة باستخدام السلاح النووي، على خلفية حربها المستعرة منذ أكثر من عامين ضد أوكرانيا.

وقال بوتين، الخميس، إن روسيا تدرس "إدخال تعديلات محتملة" في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية، وذكر أنها لا تحتاج إلى تنفيذ ضربة نووية "وقائية".

فما هي "عقيدة روسيا النووية"؟