حذرت الولايات المتحدة لبنان، من أنها ستدعم أي هجوم إسرائيلي عليها إن لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل.
وجاءت التحذيرات، وفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، خلال رحلة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين إلى بيروت، الثلاثاء.
وكان هوكستين شدد على أن إنهاء النزاع بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة "أمر مُلح".
ونقلت "كان" عن المبعوث الأميركي قوله لمسؤولي لبنان، إنه "إذا لم يوقف حزب الله هجماته اليومية على شمال إسرائيل، فقد يجد نفسه هدفا لعملية إسرائيلية محدودة".
ووفقا للتقرير، أوضح هوكستاين أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لإجبار حزب الله على التراجع عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإلا فإن إسرائيل يمكن أن تشن هجوما محدودا بدعم من الولايات المتحدة".
ويتواجد مساعد بايدن في المنطقة، في محاولة لمنع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
ماذا يحدث شمالي إسرائيل؟
- فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل مباشرة بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، ويتبادل الطرفان إطلاق النار بشكل شبه يومي.
- تصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من أن تمتد الاشتباكات لتتحول إلى حرب على نطاق كامل.
- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه "وافق وصدق" على خطط لشن هجوم على لبنان.
- قتلت الغارات الإسرائيلية أكثر من 400 شخص في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، لكن 80 ضحية على الأقل كانوا مدنيين.
- في المقابل، قتل 16 جنديا و11 مدنيا في شمال إسرائيل.