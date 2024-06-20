وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن "الأمر يتعلق بأحمد حسن سلامة السواركة، الذي قتلته طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضربة فوق سطح أحد الأبنية في بيت حانون شمالي قطاع غزة".

البيان ذكر أن السواركة "قاد وأدار عمليات القناصة في منطقة بيت حانون، وشارك في هجمات حماس على قوات الجيش الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرات سلاح الجو قضت بتوجيه استخباري على السواركة، الذي شغل منصب قائد خلية في قوة النخبة بحركة حماس، وشارك في التسلل إلى بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وأضاف أنه: "بعد متابعة متواصلة تم رصد السواركة في منطقة بيت حانون ليتم استهدافه".